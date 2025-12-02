Revista de imprensa. Contas do SNS a afundar, risco nas fronteiras e excesso de dentistas

O Público diz esta terça-feira, 2 de dezembro, que a polícia alerta que a pressão para reduzir filas no aeroporto põe o país em risco. Alega que no sistema simplificado em vigor nas zonas de partida, as bases de dados, nacional e internacional, não são pesquisadas e não ficam registos do movimento do passageiro pela fronteira aérea de Portugal.O Jornal de Notícias avança que o excesso de dentistas leva profissionais a dar consultas no estrangeiro. Explica que o rendimento fora do país atinge dez mil euros, o triplo do auferuido em Portugal, e que França é o principal destino.Este jornal diz ainda que as famílias só usaram um terço dos vales de eletrodomésticos.O Correio da Manhã destaca que o Governo sobe cinco vezes o imposto dos combustíveis e diz que a decisão do ministro das Finanças impede maior descida do gasóleo e da gasolina.No Diário de Notícias avançamos que os economistas já admitem excedente superior ao esperado pelo Governo e destaque para uma entrevista a Carlos Farinha, ex-diretor nacional adjunto da PJ..Leia aqui o DN desta terça-feira, 2 de dezembro.O Negócios diz que o SNS está perto de fechar o ano com um novo défice recorde. "Com a despesa a crescer quase ao dobro do ritmo das transferências orçamentais, as contas da saúde pública continuam a afundar. Défice já supera 1,2 mil milhões e choca de frente com os planos do Governo para cortar no setor em 2026", diz.O Eco revela que a Amazon Web Services prepara investimento em novo centro de serviços em Portugal. Em entrevista ao jornal online André Rodrigues, head of technology para a Europa do Sul da Amazon Web Services, afirma que a tecnológica está interessada em investir na cloud soberana que o Governo quer implementar.