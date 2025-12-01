Leia aqui o DN desta terça-feira, 2 de dezembro

A manchete do DN desta terça-feira vai para as previsões económicas de Portugal:Economistas já admitem excedente superior ao esperado pelo GovernoRecentemente, o ministro das Finanças disse que o Governo pode vir a entregar um excedente superior a 0,3% do PIB, este ano, cenário com o qual alguns peritos começam a concordar. No crescimento económico, a previsão do Governo também parece bastante segura.Já a foto principal destaca a entrevista ao ex-diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária:Carlos Farinha: “A nacionalidade não é um elemento relevante para a investigação criminal”E também se sublinha, na ginástica artística, Filipa Martins: “Quero dar voz às ginastas em todo o mundo”.Descarregue no link abaixo, a edição eletrónica do jornal:.Veja em detalhe a primeira página do jornal: