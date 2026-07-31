Revista de imprensa. Contactos pessoais do PR, Governo e Secretas à venda online

O Expresso avança esta sexta-feira que contactos pessoais do Governo, do Presidente e do líder das secretas estão expostos online através de serviços de subscrição mensal vendidos por várias plataformas. O Centro Nacional de Cibersegurança garantiu ao jornal que não há “indícios de comprometimento” de “nenhuma infraestrutura conhecida”, reconhecendo que tem havido casos recentes em que têm surgido fugas de informação (leaks) em que “houve adição de dados novos oriundos de plataformas B2B como as conhecidas ZoomInfo, UpLead, Apollo.io, Lusha e muitas outras, lê-se. O organismo reencaminhou a denúncia para o SIRP e para a Polícia Judiciária, que já contactou Andrea Mavilla, especialista italiano que denunciou a situação ao Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e que, em Itália esteve na origem de uma denúncia do mesmo género no ano passado.O Jornal de Notícias avança que lares e creches têm de acabar obras mais cedo para receberem milhõs do PRR. "O setor alerta que dezenas de projetos não vão cumprir o prazo e acusa o Governo de excluir estas entidades das regras de flexibilização aplicadas aos investimentos públicos. Só no distrito do Porto, 16 instituições arriscam devolver mais de 11,3 milhões de euros", diz.O Diário de Notícias destaca que metade do investimento estrangeiro em Portugal é negócio imobiliário. Um tema que vem no suplemento de Economia, o Dinheiro Vivo..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 31 de julho.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 31 de julho.Por ser sexta-feira, poderá ainda ler o DN Sport, que dá destaque à parceria entre o MAAT e o Atlético Clube de Portugal que transforma o histórico estádio lisboeta num espaço permanente de arte contemporânea. .Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 31 de julho.O Público escreve que o Governo está mais perto de alcançar meta de crescimento do PIB de 2%. "Com a aceleração mais forte do que o previsto conseguida pela economia portuguesa durante o segundo trimestre deste ano, as probabilidades de o Governo cumprir a sua actual meta de crescimento para 2026 aumentaram substancialmente. Uma variação marginal do produto interno bruto (PIB) na segunda metade do ano é já o suficiente para garantir um resultado final em torno de 2%.", lê-se.Também o Negócios diz que o PIB resiste ao choque do Irão e torna meta do Governo mais provável. "Apesar da alta de preços da energia e da incerteza trazidos pelo conflito no Golfo Pérsico, economia avançou 0,8% no segundo trimestre, num ritmo comparável com os melhores desempenhos trimestrais de 2025. Governo já só depende de melhorias muito ligeiras na segunda metade do ano para atingir a meta de 2% de crescimento anual", diz.O Eco traz uma entrevista ao Nobel James Robinson, que considera que “Portugal tornou-se demasiado virado para dentro e precisa de mais ambição”.