O Hotel Cascais Miragem foi comprado por investidores espanhóis. Transação foi registada em 2025, segundo fontes do setor.
O Hotel Cascais Miragem foi comprado por investidores espanhóis. Transação foi registada em 2025, segundo fontes do setor.D.R.
Economia

Metade do investimento estrangeiro em Portugal é negócio imobiliário

As transações imobiliárias valem 46% do IDE que entrou em 2025, um recorde. Há de tudo: edificado para fábricas de baterias e centros de dados, hotéis, torres de escritórios, centros comerciais.
Luís Reis Ribeiro
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