Leia aqui o DN desta sexta-feira, 31 de julho

O investimento em Portugal faz manchete no DN deste dia:Metade do investimento estrangeiro em Portugal é negócio imobiliárioAs chamadas “transações imobiliárias” representaram 46% do investimento estrangeiro dirigido ao país no último ano, registo mais alto em duas décadas, pelo menos. Há de tudo: edificado industrial, cada vez mais virado para as altas tecnologias, como fábricas de baterias e centros de dados, mas também outros negócios, como hotéis, propriedades caras, torres de escritórios ou centros comerciais. Esta é uma notícia para ler no suplemento Dinheiro VIvo. Descarregue no link abaixo:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 31 de julho.O grande destaque fotográfico desta primeira página vai para Espanha.Crise migratória: milhares passam ilegalmente de Marrocos para CeutaE ainda se sublinha:Acórdão histórico. Relação de Lisboa condena violador de jovem de 16 anos e a Justiça que o absolveu Porque esta é uma edição de fim de semana, não perca ainda o DN Sport: .Leia aqui o DN Sport desta sexta-feira, 31 de julho.Descarregue a edição eletrónica do DN no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: