Revista de imprensa. Concurso de inspetores-chefe da PJ anulado e investigação a maus tratos em lares parada um ano
Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Concurso de inspetores-chefe da PJ anulado e investigação a maus tratos em lares parada um ano

Leia os destaques da imprensa desta quinta-feira, 18 de junho.
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Na ressaca do empate da seleção nacional contra a RD Congo na estreia no Mundial de futebol, as imagens do desalento dominam as primeiras páginas dos jornais desta quinta-feira, 18 de junho. Mas há outros temas em destaque.

No Público lê-se que o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa decidiu há dias anular o desfecho de um concurso da Polícia Judiciária que resultou na colocação de 80 inspectores-chefes, obrigando à constituição de um novo júri que vai refazer entrevistas e organizar uma nova ordenação final dos candidatos.

Este jornal conta ainda que o Banco de Portugal foi condenado a pagar 30 mil euros a ex-trabalhador por assédio moral. Diz que este foi esvaziado de funções e que a passividade do Banco de Portugal arrastou a situação indefinidamente. Tribunal da Relação confirmou a condenação no fim de 2025 e o banco defende que não houve intenção.

O Jornal de Notícias destaca que a investigação aos maus-tratos e mortes de idosos em lares ilegais de Lousada esteve parada um ano no Ministério Público do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (MP/DCIAP), em Lisboa. Este jornal avança que só após o regresso do inquérito ao MP de Lousada, na sequência de um despacho do procurador-geral da República, Amadeu Guerra, a reverter a concentração no DCIAP dos processos sobre lares de idosos, é que foram reiniciadas diligências que permitiram, anteontem, deter nove suspeitos.

O Correio da Manhã revela que o Governo autoriza supervisor dos seguros a acumular salário de 12.951 euros com pensão. "Autorização resulta de um parecer jurídico do CEJURE, Centro Jurídico do Estado, que concluiu não existir nenhuma ilegalidade na acumulação.

O Observador diz que reestruturação permite ao Governo afastar diretores da Segurança Social próximos do PS e que os socialistas sugerem purga encapotada.

O Diário de Notícias realça que a troca de cartas de condução estrangeiras até junho já representa 44,5% do total de 2025.

Revista de imprensa. Concurso de inspetores-chefe da PJ anulado e investigação a maus tratos em lares parada um ano
Leia aqui o DN desta quinta-feira, 18 de junho

O Negócios destaca que a impugnação de despedimentos sobe há três anos e explica que a proposta de lei que é discutida esta quinta-feira pode facilitar a impugnação, mas travar a reintegração do trabalhador.

O Expresso traz uma entrevista ao atual presidente da Câmara do Porto e ex-ministro dos Assuntos Parlamentares Pedro Duarte, que não considera que a reforma laboral seja decisiva e que defende trabalho obrigatório na Prestação Social Única. "Não é aceitável uns trabalharem para custear a preguiça de outros", diz.

No Eco lê-se que o pacote laboral está preso por duas moedas de troca que estão fora da proposta do Governo. O Chega exige mais férias e reformas mais cedo para viabilizar uma proposta que o Executivo não consegue aprovar sozinho.

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