Qualquer cidadão estrangeiro que pretenda trabalhar como motorista profissional em plataformas TVDE tem de efetuar previamente a troca da carta de condução.
Qualquer cidadão estrangeiro que pretenda trabalhar como motorista profissional em plataformas TVDE tem de efetuar previamente a troca da carta de condução. Foto: Álvaro Isidro / Global Imagens
Sociedade

Troca de cartas de condução estrangeiras até junho já representa 44,5% do total de 2025

Entre janeiro e junho de 2025, o IMT concluiu 35.175 processos de conversão destes documentos, uma média de 231 por dia. Este ano atingiu no mesmo período 44.417.
Amanda Lima
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