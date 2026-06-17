Leia aqui o DN desta quinta-feira, 18 de junho

A imigração faz manchete do DN deste dia:Troca de cartas de condução estrangeiras por portuguesas cresceu 26,3%Entre janeiro e junho de 2025, o IMT concluiu 35.175 processos de conversão destes documentos, uma média de 231 por dia. Este ano atingiu no mesmo período 44.417. Em 2025, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes concluiu 99.862 processos de troca de cartas de condução.Na foto principal, a estreia da seleção portuguesa no Mundial 2026:Portugal x RD Congo. Empate com sabor a derrota E ainda se destaca o estudo:Ódio online circula cada vez mais por códigos e insinuaçõesDescarregue a edição completa no link abaixo:.Veja a primeira página em detalhe: