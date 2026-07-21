Revista de imprensa. Brisa reclama mais de 1,1 mil milhões ao Estado e Fisco tem 10 mil milhões em dívidas que não consegue cobrar

O caos na classificação dos exames nacionais continua a dominar a atualidade e faz manchete do Público desta terça-feira, que titula "Ministro fala em erros residuais mas milhares viram as notas recalculadas". Neste jornal, lê-se também sobre o caso que envolve o Ministro da Administração Interna, Luís Neves: especialistas questionam secretismo de contratos entre PJ e o empreiteiro.O Expresso conta que associações de pais querem avançar com queixa à PGR por causa das "desigualdades" geradas com as classificações dos exames nacionais.O Jornal de Notícias avança que o fisco tem dez mil milhões de euros em dívidas que não consegue cobrar. Segundo este jornal, o valor está a subir há uma década e bateu recorde no ano passado.O Correio da Manhã conta que a justiça nega liberdade a "Rei Ghob", nome por que ficou conhecido Francisco Leitão, condenado pela morte de três jovens na Carqueja. Já terá pedido saídas precárias, mas estas ter-lhe-ão sido negadas, segundo o jornal.No Diário de Notícias o destaque vai para a questão da habitação: Estado recorre à Deco para colmatar falta de meios na resposta do apoio à renda. .Leia aqui o DN desta terça-feira, 21 de julho.O Negócios conta que a Brisa reclama mais de 1,1 mil milhões de euros ao Estado na renegociação do contrato. "A concessionária tem estado a negociar com o Estado compensações em matérias como a ligação rodoviária ao novo aeroporto de Lisboa, a inclusão na classe 1 de SUV e de veículos elétricos ou as isenções de portagens na A2 e A6", explica o jornal.O Eco lembra que a transição digital do IRS demorou mais de duas décadas, passando do papel ao atual modelo automático. Esta "evolução gradual contrasta com multiplicação de problemas na correção eletrónica dos exames", nota.