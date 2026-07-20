Leia aqui o DN desta terça-feira, 21 de julho

A manchete do DN desta terça-feira é dedicada ao Apoio Extraordinário à Renda (PAER):Estado recorre à Deco para colmatar falta de meios na resposta do apoio à rendaOrganismo público alarga os canais de atendimento através dos 80 balcões da associação no pais, perante aumento do número de reclamações. Deco pede maior eficiência e alerta que tempos de resposta do IHRU podem comprometer sobrevivência das famílias.Já a foto principal é dedicada ao novo governo britânico:"O nosso desafio é fazer com que a política funcione". Andy Burnham já é primeiro-ministro britânicoAinda se destaca a entrevista:Julian Perelman: “O acesso aos cuidados é um problema sério. O SNS está a ser discriminatório em relação aos mais pobres” Descarregue no link abaixo a edição eletrónica completa:.Veja a primeira página em destaque: