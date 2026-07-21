IHRU recorre à Deco para colmatar falta de meios na resposta do apoio à renda
Pedro Correia/GI
Economia

IHRU recorre à Deco para colmatar falta de meios na resposta do apoio à renda

Organismo público alarga os canais de atendimento através dos 80 balcões da associação no pais, perante aumento do número de reclamações. Deco pede maior eficiência e alerta que tempos de resposta do IHRU podem comprometer sobrevivência das famílias.
Publicado a
Loading content, please wait...
Habitação
IHRU
DECO - Associação de Defesa do Consumidor
apoio extraoridnário à renda
Diário de Notícias
www.dn.pt