Revista de imprensa. As plataformas envolvidas na correção dos exames nacionais e as mortes associadas ao calor

As mortes associdas à onda de calor estão em destaque no Diário de Notícias e no Público desta quita-feira. O DN escreve que ao todo, e de 13 de junho até 7 de julho, a análise feita pela DGS confirma a existência de 125 mortes acima do expectável e que estarão associadas ao calor, O Público diz que a mortalidade por calor extremo abaixo das previsões: “Não vamos ter aumento muito significativo”, diz Rita Sá Machado, directora-geral da Saúde numa entrevista conjunta ao jornal e à Rádio Renascença..Leia aqui o DN desta quinta-feira, 9 de julho. No Público lê-se ainda que a PSP proibiu mata-leão após agressões a Cláudia Simões, mas alargou recurso a bastonadas. "Em 2021, regulamento interno passou a impedir agentes de usar técnicas de pressão sobre o pescoço. Polícia das polícias abandonou a ideia de uniformizar as normas para o uso de violência contra civis", diz.Este jornal avança ainda que o PSD viabiliza proposta do Chega para videogravações nos TVDE em sede de especialidade, abrindo caminho para a votação final. Táxis vão poder operar como TVDE e acaba o valor máximo para as tarifas dinâmicas.O Correio da Manhã destaca o tema da correão dos exames nacionais e diz que o Estado entregou a gestão da plataforma a uma "empresa sem cirrículo". A Blat - Creative Powerhouse, que se dedica ao design, à comunicação da gestão de redes sociais, desenvolvimento de atividades tecnológicas e consultoria, assume que desenvolveu a plataforma, mas diz não ser responsável pela digitalização das provas, controlo de qualidade e outros procedimentos do processo de classificação.O Observador também destaca este processo e diz que há duas plataformas envolvidas na correção digital dos exames nacionais: uma criada por empresa privada na mesma morada de um cabeleireiro e outra pelo EduQA. A primeira está sob fogo, mas é na segunda que se registam mais problemas.O Eco fala da "microempresa por trás do caos nos exames nacionais", uma agência criativa de 14 pessoas com ligações ao PSD.O Expresso ouviu a Deco a propósito do caos na correção de exames, a qual aconselha as famílias a agir depressa e reunir provas.O Jornal de Notícias diz que as inspeções do Fisco às empresas caem por falta de pessoal, nomeadamente inspetores.No Negócios lê-se que nove das 15 concessões portuárias estarão a concurso até final de 2027. Entre eles, contam-se o terminal Vasco da Gama, em Sines, e o terminal de contentores Norte, em Leixões.