Leia aqui o DN desta quinta-feira, 9 de julho

A manchete do DN deste dia é um exclusivo:Ondas de calor causaram pelo menos 125 mortesA Diretora-Geral da Saúde avançou ao DN que na primeira onda de calor, em junho, houve 63 óbitos a mais e, na segunda, 62. Idosos acima dos 75 anos são os mais afetados. Os dias com pior registo foram 16 de junho e 6 de julho. Rita Sá Machado adianta ainda que, ao contrário de outros países, Portugal está dentro das estimativas.Já na foto principal, a cimeira da NATO: Trump elogia Aliança e promete a Kiev licença para fabricar mísseis ‘Patriot’Montenegro compromete-se com 3,1% do PIB em Defesa até ao final do anoE ainda se sublinha, na habitação:Casas com IVA a 6% podem ser vendidas sem penalização ao fim de um ano de residênciaDescarregue no link abaixo a edição eletrónica completa do jornal:.Veja a primeira página em detalhe: