DGS pede ao cidadão que cumpra recomendações e que se proteja durante as horas de maior calor.
DGS pede ao cidadão que cumpra recomendações e que se proteja durante as horas de maior calor. Leonardo Negrão
Sociedade

Ondas de calor de junho e julho causaram pelo menos 125 mortes

Dados analisados pela Direção-Geral da Saúde sobre mortes associadas às altas temperaturas indicam que, na primeira onda de calor, a partir de 10 junho, houve 63 óbitos a mais e, na segunda, a começar a 2 de julho, 62, até agora. Os dias com mais mortes associadas ao calor foram 16 de junho e 6 de julho, afetando idosos com 75 ou mais anos. Diretora-geral diz ao DN que, ao contrário de outros países, Portugal está dentro das estimativas.
Publicado a
Loading content, please wait...
Onda de calor
edição impressa
Direção Geral da Saúde (DGS)
Diário de Notícias
www.dn.pt