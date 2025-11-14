Revista de imprensa. As negas a Costa para consultar caso, a desigualdade salarial e as ameaças no Chega de Braga

O Expresso avança esta sexta-feira, 14 de novembro que as leis do trabalho não passam em Belém sem acordo da UGT. O jornal lembra que Gouveia e Melo admitiu veto, Marques Mendes dificilmente aceita sem esse acordo e Seguro fala de diálogo “imprescindível”.No que respeita à Operação Influencer o Expresso diz ainda que António Costa pediu quatro vezes para consultar processo e nunca foi autorizado pelo Ministério Público. A procuradora alegou “segredo de justiça” para vedar acesso do ex-primeiro-ministro ao processo em que está a ser investigado, sendo que o primeiro pedido deste entrou antes de ser decretado o segredo de justiça.O semanário conta ainda que um ex-assessor da ministra da Saúde foi indicado para liderar movimento de tarefeiros. Pedro Melo Lopes, que também é deputado do PSD, saiu há poucos meses do gabinete de Ana Paula Martins, onde ajudou a preparar o Plano de Emergência e Transformação da Saúde.O Observador diz que o diretor executivo da CNN Portugal, Frederico Roque de Pinho, foi alvo de várias queixas no canal de denúncias da empresa. Investigado por alegadamente favorecer homens gays na gestão da equipa, estará a negociar uma solução com a administração.O Nascer do Sol diz que José Sócrates livra-se de crimes de corrupção em Vale do Lobo. O jornal adianta que, na sequência da suspensão do julgamento para que o ex-ministro arranje um advogado, o róprio MP reconhece que é inevitável a prescrição dos crimes de corrupção referentes ao empreendimento de luxo.O Público escreve que a desigualdade salarial faz as mulheres trabalharem 64 dias por ano de graça. Face a um cenário que é claramente desfavorável para as mulheres, o principal receio do Observatório Género, Trabalho e Poder é que a proposta do Governo para mudar as leis do trabalho possa significar um retrocesso.O Jornal de Notícias destaca que o Interior recebeu 2,2 mil milhões desde 2017 mas ninguém mediu impactos. OU seja, explica, não existe monitorização e boa parte dos programas são de âmbito nacional. O Governo vai rever as medidas e o mapa para tornar os investimentos mais eficazes.Este jornal avança ainda que ameaças de morte e insultos na Distrital do Chega em Braga acabam na Polícia. "O atual vereador do Chega na Câmara de Barcelos, Paulo Ralha, apresentou queixa na PSP de Braga contra o deputado à Assembleia da República e presidente da Mesa da Assembleia Distrital de Braga do partido, Carlos Barbosa, acusando-o de ameaças e de tentativa de agressão", escreve, adiantando que a PGR confirma estar a investigar o caso. "Posso desgraçar a minha vida, mas mato-te", terá dito o deputado Carlos Barbosa a Paulo Ralha.O Correio da Manhã faz manchete com a morte de um casal de idosos em Fernão Ferro na enxurrada de quinta-feira. Escreve ainda que as imagens mostram que Odair Moniz morreu após quatro tiros em seis segundos.No Diário de Notícias destacamos que os medicamentos essenciais e fármacos até 30 euros não terão aumentos em 2026..Leia aqui o DN desta sexta-feira, 14 de novembro.O Negócios avança que o Governo quer de volta as Pousadas de Portugal. Diz que o Turismo de Portugal, que detém 51% do capital da Enatur, pretende adquirir os 49% do Grupo Pestana até ao final do próximo ano, quando termina o prazo de concessão da rede de Pousadas de Portugal que deve ser posta a concurso público.O Eco avança que Bruxelas chama Caixa, BCP e mais 20 bancos para discutir alívio da regulação. E explica que o encontro de alto nível entre comissária Maria Luís Albuquerque e representantes de mais de 20 instituições está marcado para 2 de dezembro, com vista a discutir uma reforma da regulação bancária.