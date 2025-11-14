Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Medidas previstas para 2026 estimam poupança de 50 milhões de euros.
Medidas previstas para 2026 estimam poupança de 50 milhões de euros.Arquivo
Sociedade

Medicamentos até 30 euros, como antibióticos, analgésicos e antidiabéticos, não aumentam de preço em 2026

Portaria que revê preço dos medicamentos anualmente será publicada esta sexta-feira, dia 14, em Diário da República e aumenta número de fármacos vendidos nas farmácias que vão manter o preço, em relação ao ano passado. Medicamentos hospitalares até 75 euros também ficam isentos de aumento. Presidente do Infarmed diz que “revisão para 2026 é equilibrada”, prevê poupança geral de 50 milhões de euros e “estabilidade no mercado”.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
Infarmed
Medicamentos
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt