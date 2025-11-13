Leia aqui o DN desta sexta-feira, 14 de novembro

Medidas para a Saúde fazem manchete do DN esta sexta-feira, 14 de novembro:Medicamentos até 30 euros, como antibióticos, analgésicos e antidiabéticos, não vão ter aumentos de preço em 2026Portaria que revê preço dos medicamentos anualmente será publicada esta sexta-feira, dia 14, em Diário da República e aumenta número de fármacos vendidos nas farmácias que vão manter o preço, em relação ao ano passado. Medicamentos hospitalares até 75 euros também ficam isentos de aumento. Presidente do Infarmed diz que “revisão para 2026 é equilibrada”, prevê poupança geral de 50 milhões de euros e “estabilidade no mercado”Ainda no mesmo tema, destaca-se: Manifesto 30 personalidades exigem o regresso dos “centros de saúde”E na foto principal..Ticha Penicheiro: “Ser basquetebolista era o sonho e foi o melhor trabalho que alguma vez tive”Descarregue no link abaixo a edição completa do DN:.Leia aqui o DV desta sexta-feira, 14 de novembro.Veja a primeira página em detalhe: