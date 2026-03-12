Revista de imprensa. As medidas do Governo para a crise da habitação e o aumento de condutores sem seguro

As medidas que o Governo vai aprovar esta quinta-feira, 12 de março, em Conselho de Ministros para tentar enfrentar a crise da habitação estão em destaque na imprensa desta quinta-feira. O DN avança que entre as medidas previstas estão a flexibilização dos despejos em situações de incumprimento reiterado. O Público, por seu lado, destaca que o Governo vai aprovar novas regras para as heranças indivisas com o objetivo de agilizar a resolução de diferendos, canalizar habitações para o mercado (tanto para venda como arrendamento) e melhorar a gestão florestal e, com isso, reforçar a prevenção de incêndios rurais.Neste jornal pode ainda ler-se que quase 122 mil utentes sem contacto com o SNS há cinco anos estão em risco de perder médico de família e uma entrevista à ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, feita em conjunto com a Renascença, em que esta anuncia que serão emitidos vales para apoiar os proprietários florestais a limpar os terrenos. .Leia aqui o DN desta quinta-feira, 12 de março.O Jornal de Notícias destaca que os condutores apanhados ao volante sem seguro aumentam e provocam cada vez mais acidentes. "Mais de 48 mil condutores foram apanhados a conduzir sem seguro de responsabilidade civil ou com o respetivo documento caducado no ano passado. As infrações registadas pela PSP e a GNR aumentaram 23% face ao ano anterior, em 2024", diz.Este jornal conta ainda que o jurista Daniel Soares, que foi adjunto de Duarte Cordeiro (atual presidente da Câmara do Porto) quando este era ministro do Ambiente, foi detido pela PSP, em Gaia, na noite de domingo para segunda-feira, depois de, alegadamente, fugir, fazer manobras perigosas e agredir um polícia. Este desmente e diz que ele e o companheiro é que foram agredidos.O Expresso escreve que Portugal é um dos alvos de grupos de hackers do Médio Oriente.O Correio da Manhã antecipa que os juros da casa sobem no próximo mês.Já o Negócios diz que 180 contentores com mármore estão retidos por causa da guerra e que o mau tempo pressiona preo dos alimentos.