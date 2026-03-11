Leia aqui o DN desta quinta-feira, 12 de março

Alterações à lei do arrendamento fazem manchete do DN neste dia:Governo altera lei para acelerar despejos e colocar mais casas no mercadoDiploma que o Governo deverá aprovar esta quinta-feira em Conselho de Ministros visa aumentar o número de casas no mercado de arrendamento. Entre as medidas previstas, está a aceleração dos processos judiciais relativos a despejos, para devolver a confiança aos proprietários. Há cerca de 250 mil imóveis não utilizados em Portugal, apesar de terem condições de habitabilidade.Na foto principal, a guerra no Irão:Teerão ameaça fazer de Ormuz um estreito intransitávelNovo líder supremo iraniano está ferido e mantém silêncio“Emergência energética é quando os aumentos são de 70%, ainda não estamos lá”, diz ministra do Ambiente Ainda se sublinha: Médicos de Loures receiam centralização da urgência de obstetrícia sem reforços. “Já trabalhamos no limite”Descarregue no link abaixo a edição completa:.Veja a primeira página em detalhe: