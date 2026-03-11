O arrendamento é tutelado pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro (dta.).
Política

Governo altera lei para acelerar despejos e colocar mais casas no mercado

Conjunto de alterações à lei do arrendamento vai ser aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Entre as medidas previstas estão a flexibilização dos despejos em situações de incumprimento reiterado. Diploma contempla também medidas de apoio aos inquilinos em situações de vulnerabilidade. Objetivo do Executivo é aumentar oferta.
