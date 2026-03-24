Revista de imprensa. A guerra familiar na reversão da lei da identidade de género e o record de queixas na Galp
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Sociedade

Revista de imprensa. A guerra familiar na reversão da lei da identidade de género e o record de queixas na Galp

Leia os destaques da imprensa desta terça-feira, 24 de março.
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"Empresas compram uma em cada oito casas e pagam mais 6% do que as famílias". É este o título em destaque na edição do Público desta terça-feira, 24 de março. O jornal diz que os preços das casas voltaram a disparar e a atingir valores recorde em 2025 e que uma parte desse movimento é explicada pelas aquisições de empresas e não residentes, que, em média, pagam valores superiores.

O jornal dá ainda destaque à guerra entre filho, Miguel Salazar, e mãe, Maria Helena Costa, deputada municipal do Chega na Póvoa de Varzim na questão da identidade de género. Na quinta-feira, quando reversão da lei da identidade de género foi debatida, ela estava no Parlamento enquanto ele protestava à porta. Depois, a disputa passou para as redes sociais.

O Expresso conta que, depois de uma denúncia anónima que levou à saída do CEO no início de 2025, a Galp registou um recorde de 77 queixas, sendo a maioria, mais precisamente 38, respeitante a “assédio no local de trabalho”. Em 17 casos a empresa considerou necessário adotar medidas. Diz ainda o jornal, citando o relatório anual da empresa divulgado na segunda-feira, que o ex-presidente executivo do grupo, Filipe Silva - que saiu após ter sido objeto de uma denúncia anónima por um alegado relacionamento pessoal com uma pessoa dentro da Galp que poderia configurar um conflito de interesses - perdeu parte da remuneração, mas mesmo assim assegurou pagamentos por parte da Galp superiores a um milhão de euros, na sua maior parte como prémios de desempenho.

No Jornal de Notícias lê-se que as doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar e também afetam os mais velhos. Os responsáveis hospitalares pedem cautela na análise, uma vez que o aumento de diagnósticos positivos pode ser explicado pelo reforço no rastreio.

O Correio da Manhã conta que gestor investigado foi nomeado para presidir ao hospital de São José. "Ministério Público investiga Miguel Paiva em inquérito sobre contratos com o CHEDV. Em causa estão contratos no valor de cerca de 6,1 milhões de euros", lê-se.

No Diário de Notícias o destaque vai para a tuberculose: em 2024 Portugal registou o menor número de casos de sempre.

Revista de imprensa. A guerra familiar na reversão da lei da identidade de género e o record de queixas na Galp
Leia aqui o DN desta terça-feira, 24 de março

O Negócios destaca que a venda de casa está em máximos de 16 anos. "As quase 170 mil casas vendidas em Portugal no ano passado são o valor mais elevado desde pelo menos 2009. O valor médio já supera os 240 mil euros, mais do dobro do que há dez anos", escreve.

O Eco tenta dar respostas sobre qual o nível de exposição de Portugal à guerra no Médio Oriente.

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