Revista de imprensa. A guerra familiar na reversão da lei da identidade de género e o record de queixas na Galp

"Empresas compram uma em cada oito casas e pagam mais 6% do que as famílias". É este o título em destaque na edição do Público desta terça-feira, 24 de março. O jornal diz que os preços das casas voltaram a disparar e a atingir valores recorde em 2025 e que uma parte desse movimento é explicada pelas aquisições de empresas e não residentes, que, em média, pagam valores superiores.O jornal dá ainda destaque à guerra entre filho, Miguel Salazar, e mãe, Maria Helena Costa, deputada municipal do Chega na Póvoa de Varzim na questão da identidade de género. Na quinta-feira, quando reversão da lei da identidade de género foi debatida, ela estava no Parlamento enquanto ele protestava à porta. Depois, a disputa passou para as redes sociais.O Expresso conta que, depois de uma denúncia anónima que levou à saída do CEO no início de 2025, a Galp registou um recorde de 77 queixas, sendo a maioria, mais precisamente 38, respeitante a “assédio no local de trabalho”. Em 17 casos a empresa considerou necessário adotar medidas. Diz ainda o jornal, citando o relatório anual da empresa divulgado na segunda-feira, que o ex-presidente executivo do grupo, Filipe Silva - que saiu após ter sido objeto de uma denúncia anónima por um alegado relacionamento pessoal com uma pessoa dentro da Galp que poderia configurar um conflito de interesses - perdeu parte da remuneração, mas mesmo assim assegurou pagamentos por parte da Galp superiores a um milhão de euros, na sua maior parte como prémios de desempenho.No Jornal de Notícias lê-se que as doenças sexualmente transmissíveis estão a aumentar e também afetam os mais velhos. Os responsáveis hospitalares pedem cautela na análise, uma vez que o aumento de diagnósticos positivos pode ser explicado pelo reforço no rastreio.O Correio da Manhã conta que gestor investigado foi nomeado para presidir ao hospital de São José. "Ministério Público investiga Miguel Paiva em inquérito sobre contratos com o CHEDV. Em causa estão contratos no valor de cerca de 6,1 milhões de euros", lê-se.No Diário de Notícias o destaque vai para a tuberculose: em 2024 Portugal registou o menor número de casos de sempre..Leia aqui o DN desta terça-feira, 24 de março.O Negócios destaca que a venda de casa está em máximos de 16 anos. "As quase 170 mil casas vendidas em Portugal no ano passado são o valor mais elevado desde pelo menos 2009. O valor médio já supera os 240 mil euros, mais do dobro do que há dez anos", escreve.O Eco tenta dar respostas sobre qual o nível de exposição de Portugal à guerra no Médio Oriente.