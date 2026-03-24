Rastreios e tratamentos preventivos são uma ótima forma de eliminar a doença.
Rastreios e tratamentos preventivos são uma ótima forma de eliminar a doença. Leonardo Negrão
Sociedade

Portugal registou em 2024 menor número de sempre de casos de Tuberculose

No Dia Mundial da Tuberculose, Direção Geral da Saúde divulga Relatório de Vigilância e Monitorização da doença e revela que, há dois anos, foram registados 1536 casos, uma taxa de notificação de 14,3 casos por 100 mil habitantes, a mais baixa de sempre. Mas OMS quer dois casos por 100 mil habitantes até 2035. Sofia Sousa, adjunta do Programa Nacional para a doença, diz que, apesar da “boa notícia, Portugal ainda tem muito a fazer”.
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