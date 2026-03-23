Leia aqui o DN desta terça-feira, 24 de março

Portugal registou em 2024 menor número de sempre de casos de Tuberculose. Esta é a manchete da edição desta terça-feira, 24 de março, do Diário de Notícias.Ao todo, 1536 casos, uma taxa de notificação de 14,3 casos por 100 mil habitantes. Só que a Organização Mundial de Saúde tem como meta a redução para dois casos por 100 mil habitantes até 2035. E Sofia Sousa, adjunta do Programa Nacional para a Tuberculose, diz que, apesar da “boa notícia”, ainda temos muito “a fazer em Portugal”. Relatório de Vigilância e Monitorização da doença é divulgado esta terça-feira, dia mundial da doença.Descarregue a edição integral no link abaixo:.No destaque fotográfico o Médio Oriente. Trump suspende ultimato ao Irão: recuo ou abertura para o fim da guerra?Dia de alívio nas bolsas e no crude, mas Comissão Europeia faz primeiro aviso sobre o invernoOutros temas:Marcha pró-vida. Movimento aponta dedo a Isabel Moreira e Joana MortáguaEducação. Alunos do Superior exigem ensino gratuito e de qualidadeDinamarca. Frederiksen à espera que a crise com a Gronelândia lhe dê um novo mandatoAna Jacinto, secretária-geral da AHRESP: “Restaurantes estão com muitos problemas. Qualquer sopro serve para abanar a estrutura”Futebol. António Conceição e o diferendo com os Camarões: “Ganhei em todas as instâncias, mas perdi três anos de carreira”Exposição. Anna Maria Maiolino no MAAT: Obras vivas “feitas de pequenos gestos”