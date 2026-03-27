Filipa Bolotinha e Cláudia Pinto, coordenadoras da associação Renovar a Mouraria.
Filipa Bolotinha e Cláudia Pinto, coordenadoras da associação Renovar a Mouraria.Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Renovar a Mouraria faz 18 anos. “O bairro continua vazio, mas vazio de outra forma”

A associação Renovar a Mouraria alcançou a maioridade. Há 18 anos que luta pela comunidade, mas, agora, diante de um cenário que já não é o mesmo.
Amanda Lima
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