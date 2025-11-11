Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Educação. Regiões Norte, Centro e Madeira com melhores resultados nos exames
Maria João Gala / Global Imagens
Sociedade

Educação. Regiões Norte, Centro e Madeira com melhores resultados nos exames

Alentejo, Algarve, Península de Setúbal e Açores apresentam, genericamente, médias mais baixas nas provas MoDA (4.º ano) e provas finais de 9.º ano.
Cynthia Valente
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Educação
Exames
Norte
Sul
Centro
edição impressa
península de Setúbal
provas ModA

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt