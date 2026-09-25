Área Metropolitana de Lisboa vai criar bilhetes Navegante para turistas e eventos

O Conselho Metropolitano de Lisboa, que junta 18 municípios, aprovou a criação de títulos de transporte público destinados a turistas e eventos, com bilhetes Navegante para um dia, por 15 euros, ou para cinco dias, por 37,50 euros.

“A data de início da sua comercialização ainda não está definida”, ressalvou a Área Metropolitana de Lisboa (AML), em comunicado, informando que a medida foi decidida na reunião de quinta-feira do Conselho Metropolitano, na sede deste órgão na capital.

Os 18 municípios da AML deliberaram, por unanimidade, autorizar a empresa TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, detida a 100% pela AML, a criar e operacionalizar novos títulos de transporte direcionados para turistas e eventos.

Os novos títulos serão os bilhetes “Navegante 1 dia”, pelo valor de 15 euros, “Navegante 3 dias”, por 27 euros, “Navegante 5 dias”, por 37,50 euros, e “Navegantes eventos”, que será válido pelo número de dias consecutivos a definir aquando da sua disponibilização e que terá “custos variáveis em função dos dias de duração dos eventos”, informou a AML.

“A receita resultante da venda dos novos títulos será repartida mensalmente, na totalidade, entre os operadores, na proporção do número de viagens efetuadas em cada operador durante o período de validade de cada título”, adiantou.

A proposta de criação de títulos de transporte público para turistas e eventos foi apresentada pelo primeiro-secretário metropolitano de Lisboa, Emanuel Costa, após uma iniciativa dos operadores, enquadrada na visão de que a AML e a empresa TML partilham de “promoção do transporte público como porta de entrada natural para quem visita a região, e não apenas um serviço pensado para residentes e utilizadores regulares”.

Citado em comunicado, o primeiro-secretário da AML afirmou que “a visão positiva subjacente é a de um transporte público inclusivo que aposta na mobilidade coletiva como forma de gerir melhor o crescimento do turismo e dos grandes eventos na região”.

A AML é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, nomeadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Desde abril de 2019, a AML conta com os passes Navegante Metropolitano, por 40 euros por mês, válido em todos os transportes públicos dos 18 municípios da AML, e Navegante Municipal, por 30 euros por mês, válido apenas para as deslocações dentro de um único município.