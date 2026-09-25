Os autocarros da Carris Metropolitana estão entre os meios de transporte onde podem ser utilizados os títulos Navegante
Os autocarros da Carris Metropolitana estão entre os meios de transporte onde podem ser utilizados os títulos NaveganteLeonardo Negrão / Global Imagens
Sociedade

Área Metropolitana de Lisboa vai criar bilhetes Navegante para turistas e eventos

Os novos títulos de transporte serão os bilhetes “Navegante 1 dia”, pelo valor de 15 euros, “Navegante 3 dias”, por 27 euros, “Navegante 5 dias”, por 37,50 euros, e “Navegantes eventos”.
DN/Lusa
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O Conselho Metropolitano de Lisboa, que junta 18 municípios, aprovou a criação de títulos de transporte público destinados a turistas e eventos, com bilhetes Navegante para um dia, por 15 euros, ou para cinco dias, por 37,50 euros.

A data de início da sua comercialização ainda não está definida”, ressalvou a Área Metropolitana de Lisboa (AML), em comunicado, informando que a medida foi decidida na reunião de quinta-feira do Conselho Metropolitano, na sede deste órgão na capital.

Os 18 municípios da AML deliberaram, por unanimidade, autorizar a empresa TML – Transportes Metropolitanos de Lisboa, detida a 100% pela AML, a criar e operacionalizar novos títulos de transporte direcionados para turistas e eventos.

Os novos títulos serão os bilhetes “Navegante 1 dia”, pelo valor de 15 euros, “Navegante 3 dias”, por 27 euros, “Navegante 5 dias”, por 37,50 euros, e “Navegantes eventos”, que será válido pelo número de dias consecutivos a definir aquando da sua disponibilização e que terá “custos variáveis em função dos dias de duração dos eventos”, informou a AML.

“A receita resultante da venda dos novos títulos será repartida mensalmente, na totalidade, entre os operadores, na proporção do número de viagens efetuadas em cada operador durante o período de validade de cada título”, adiantou.

A proposta de criação de títulos de transporte público para turistas e eventos foi apresentada pelo primeiro-secretário metropolitano de Lisboa, Emanuel Costa, após uma iniciativa dos operadores, enquadrada na visão de que a AML e a empresa TML partilham de “promoção do transporte público como porta de entrada natural para quem visita a região, e não apenas um serviço pensado para residentes e utilizadores regulares”.

Citado em comunicado, o primeiro-secretário da AML afirmou que “a visão positiva subjacente é a de um transporte público inclusivo que aposta na mobilidade coletiva como forma de gerir melhor o crescimento do turismo e dos grandes eventos na região”.

A AML é composta por 18 municípios das margens norte e sul do Rio Tejo, nomeadamente Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

Desde abril de 2019, a AML conta com os passes Navegante Metropolitano, por 40 euros por mês, válido em todos os transportes públicos dos 18 municípios da AML, e Navegante Municipal, por 30 euros por mês, válido apenas para as deslocações dentro de um único município.

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