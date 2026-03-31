RASI: criminalidade violenta e grave participada diminui 1,6% em 2025

A criminalidade violenta e grave participada diminuiu 1,6%, enquanto a criminalidade geral participada registou um aumento de 3,1%. Estas são algumas uma das informações do Relatório Anual da Segurança Interna (RASI) 2025, apresentado hoje no Conselho Superior de Segurança Interna."Este crescimento resulta, sobretudo, de tipologias de crime associadas ao maior reforço de fiscalização das autoridades e a uma maior proatividade policial, em áreas como a criminalidade rodoviária, detenção de armas proibidas, desobediência, entre outras", lê-se na nota enviada à comunicação social. O roubo representa 61,6% da totalidade da criminalidade violenta.Por outro lado, houve um aumento de 3,1%, resultante, em parte, de uma maior proatividade ao nível da deteção e prevenção de comportamentos ilícitos. Outro crime foi subida é o de violação, com o valor mais elevado da última década.As particpações por violência doméstica diminuíram pelo terceiro ano consecutivo, com menos 1,9% e 29.644 casos registados. Destes, as mulheres são 69% das vítimas, com maior incidência em Lisboa, Porto e setúbal.No caso de auxílio à imigração ilegal, o crescimento de participações, arguidos constituídos e detenções foi de 225%. A criminalidade económico-financeira registou um aumento do número de inquéritos iniciados, arguidos constituídos e detenções, com mais 154%.No geral por regiões, a maior descida ocorreu nos Açores, enquanto Coimbra (+11%), Leiria (+10,7%), Bragança (+9,2%). Na criminalidade violenta e grave, houve um "aumento na maioria dos distritos", com destaque para Vila Real e Beja. Já a maior descida, de Portalegre (-26%).O relatório completo ainda não está disponível. A mensagem do Sistema de Segurança Interna (SSI) é que "ao longo da última década, Portugal continua a não registar oscilações muito expressivas, tendência que o RASI de 2025 confirma". E "em 2025, o país permanece globalmente seguro, pese embora com indicadores que exigem atenção".amanda.lima@dn.pt.Crimes violentos e graves diminuíram 2,6% entre janeiro e novembro de 2025.Criminalidade geral desceu 4,6% e a violenta subiu 2,6%