Rapaz de 16 anos esfaqueado junto a uma escola em Ermesinde. Agressor está em fuga

Um jovem de 16 anos foi esfaqueado esta terça-feira, 5 de maio, junto à Escola Secundária de Ermesinde, no concelho de Valongo.O incidente registou-se cerca das 14h00 e terá começado como uma brincadeira entre a vítima e o suspeito, que são de uma outra escola, mas evoluiu depois para a agressão.A vítima foi assistida no local e depois transportada para o Hospital de São João, no Porto, mas não é conhecida para já a gravidade dos ferimentos.O alegado agressor fugiu, estando as autoridades a tentar localizá-lo.