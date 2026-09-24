Quem vive na Lua?
Na tradição popular portuguesa, a sombra na Lua é um homem que, por ter ido trabalhar em dia santo, foi colocado na lua cheia para que todos o vejam. Há também quem cumprimente a lua nova, pedindo que proteja as crianças. Mas, na mesma face da Lua, os chineses veem outro mundo: uma mulher que voou para a Lua e um coelho branco que lhe faz companhia. Estas histórias acabam por convergir no festival da Lua mais importante do ano - o Festival do Meio Outono.
Mais interessante ainda é que a mais famosa história chinesa sobre a Lua não começa na Lua, mas no Sol. Em tempos remotos, apareceram ao mesmo tempo dez sóis no céu, levando a terra a secar e tornando difícil a sobrevivência para todos os seres vivos. Por isso, o arqueiro divino Hou Yi abateu nove desse sóis com as suas flechas, deixando apenas o último, para que o mundo se tornasse novamente habitável. O mundo foi salvo, mas Hou Yi continuava sujeito a envelhecer e a morrer - um problema que nenhuma flecha poderia jamais resolver.
Mais tarde, Hou Yi obteve da Rainha Mãe do Ocidente um elixir da imortalidade, que entregou à sua esposa Chang’e para que o guardasse. Aproveitando a sua ausência, tentaram roubar o elixir e, em desespero, Chang’e tomou-o. De imediato, o seu corpo elevou-se do solo, subindo cada vez mais alto até que parou na Lua. Um elixir que jamais os deveria ter separado acabou por condená-los a viver para sempre afastados, um no céu e o outro na terra.
Chang’e chegou sozinha à Lua, onde não havia mais ninguém. Mais tarde, porém, apareceu ao seu lado um coelho branco, que passava dia e noite a preparar um elixir sem parar. Diz-se que era precisamente o elixir capaz de conceder a longevidade - aquele que outrora tinha mudado o destino de Chang’e. Há também quem diga que aquele coelho branco é, na verdade, Hou Yi, que depôs o arco e as flechas e a seguiu, preparando o elixir ao seu lado, dia após dia, para lhe fazer companhia.
A Lua é uma só, mas diferentes culturas veem nela figuras, histórias e significados diferentes. Os gregos viam nela Selene, a deusa que conduz o carro de prata. Os romanos viam Luna, a deusa da Lua; havendo ainda quem conheça melhor a deusa arqueira Diana - igualmente ligada à Lua. Os portugueses veem um homem condenado a subir à Lua por ter trabalhado em dia santo. E os chineses veem a longevidade, a separação e a saudade.
Curiosamente, o Festival do Meio Outono é precisamente uma festa que fala de reunião. A lua cheia não faz com que as pessoas se possam juntar, mas permite que aqueles que estão separados olhem ao mesmo tempo para a mesma Lua. A “reunião” do Festival do Meio Outono nunca pertenceu apenas aos que já estão sentados em conjunto; pertence também àqueles que não se podem ver, mas que continuam a lembrar-se uns dos outros.
Há muito que as histórias que as pessoas foram nela depositando ao longo de milhares de anos se tornaram parte da Lua. Mais tarde, esses nomes foram realmente para lá enviados. Por exemplo, o projeto chinês de exploração lunar chama-se “Chang’e” e o veículo lunar chama-se “Coelho de Jade”.
Então, quem vive afinal na Lua? Esta noite, quando levantar os olhos para a Lua, será que se vai lembrar de alguém que também está a olhar para a mesma Lua?
INICIATIVA DO MACAO DAILY NEWS