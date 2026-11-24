Cerca de 45% do parque habitacional português carece atualmente de proteção seguradora contra fenómenos climáticos extremos. Segundo os dados avançados pela Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), estender esta cobertura a todas as habitações do país exigiria um reforço global de 486 mil milhões de euros nos valores propostos para os capitais seguros.

As conclusões constam da quarta edição do Relatório Anual de Exposição ao Risco Climático, referente ao final de 2025, publicado esta terça-feira. O documento quantifica, pela primeira vez, o impacto de cobrir a totalidade das residências nacionais no âmbito da criação do futuro Sistema Integrado de Proteção contra Catástrofes Naturais. A entidade reguladora adverte que a quantia de 486 mil milhões não prevê prejuízos materiais, mas sim a fasquia necessária para cobrir os edifícios, alertando que, sem seguro, o encargo financeiro de eventuais estragos recai inteiramente sobre os proprietários.

A análise cruzou a carteira do setor segurador com dados do Instituto Nacional de Estatística, calculando em 2,7 milhões o número de habitações desprovidas desta garantia, num universo total de cerca de seis milhões de fogos. Uma vez que o estudo assume que as apólices existentes não sofrem de subseguro — ou seja, não garantem valores abaixo do custo real de reconstrução —, o regulador considera que os valores apresentados constituem uma estimativa prudente.

Para o presidente da ASF, Gabriel Bernardino, a amplitude deste cenário exige medidas estruturais de âmbito nacional, sublinhando que "a dimensão da lacuna de proteção mostra que os impactos das catástrofes naturais não podem ser adequadamente enfrentados apenas através de decisões individuais". O responsável defende, por isso, uma estratégia pública assente na cooperação, apelando a "uma resposta coletiva, assente na prevenção, na adaptação e na partilha do risco".

O estudo simulou ainda a inclusão das casas desprotegidas nas apólices contra inundações e incêndios rurais. Os resultados revelam que, apesar do aumento expressivo nos capitais sob responsabilidade das seguradoras, o perfil de risco global do setor não sofreria alterações significativas.

Paralelamente aos riscos físicos, a ASF avaliou o impacto da transição ecológica nas carteiras de investimento das seguradoras e fundos de pensões, concluindo por uma exposição geral moderada. Perante a subida em frequência e gravidade dos eventos meteorológicos severos, o supervisor reafirma a urgência de implementar um sistema integrado que garanta o acesso universal à proteção patrimonial e uma gestão eficaz dos riscos no país.