Quase 1250 operacionais nos incêndios de Torre de Moncorvo, Arouca e Santo Tirso

Cerca de 1250 operacionais, mais de 400 viaturas e 13 meios aéreos continuavam esta quarta-feira, 19 de agosto, pelas 15:30 a combater os fogos de Torre de Moncorvo, que lavra desde sábado, Santo Tirso e Arouca, que deflagraram segunda-feira, segundo a Proteção Civil.

Segundo a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo que pelas 15:30 mobilizava mais meios era o que deflagrou ao início da noite de segunda-feira, numa zona de povoamento florestal, em Cabreiros e Albergaria da Serra, no município de Arouca, distrito de Aveiro.

No total, esta tarde estavam envolvidos no combate às chamas desse incêndio 534 operacionais, apoiados por 173 veículos e nove meios aéreos.

Na madrugada desta quarta-feira, três bombeiros voluntários de Arouca ficaram feridos com gravidade, na sequência do despiste do carro de combate a incêndios onde seguiam. Outro bombeiro sofreu ferimentos ligeiros.

Em declarações à Lusa esta manhã, o comandante Ricardo Fradique, do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, indicou que os ferimentos sofridos são fraturas diversas e que os quatro bombeiros foram todos transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira.

O veículo de combate a incêndios despistou-se perto do incêndio de Arouca, numa zona de difícil acesso na localidade de Pedrógão.

Fonte da Câmara de Arouca estimou esta quarta-feira que o incêndio já terá consumido 700 hectares de terreno florestal.

O fogo que lavra desde sábado em Torre Moncorvo também mobilizava pelas 15:30 mais de meio milhar de operacionais.

Segundo dados disponíveis no ‘site’ da ANEPC, ao todo, estavam envolvidos no combate às chamas 510 operacionais, 167 viaturas e quatro meios aéreos.

O fogo deflagrou pelas 19:00 de sábado, em Cabeça Boa, concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança, numa zona de mato.

Já outro fogo, que lavra desde segunda-feira em Rebordões, no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, estava pelas 15:30 a ser combatido por 202 operacionais e 65 viaturas.