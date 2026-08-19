Cerca de 270 bombeiros já foram feridos no terreno desde o início do ano
FOTO: Reinaldo Rodrigues
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Cerca de 270 bombeiros já foram feridos no terreno desde o início do ano

Em comparação com outros anos, há mais feridos e incidentes, o que “tem a ver com o maior número de intervenções”, diz o Presidente da Liga dos bombeiros.
Rui Frias
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Desde início do ano, já cerca de 270 bombeiros ficaram feridos no cumprimento da atividade, o que dá mais do que um bombeiro por dia a sofrer ferimentos no teatro de operações, revelou esta quarta-feira (19 de agosto) o presidente da Liga, no dia em quatro operacionais ficaram feridos, três deles com gravidade, após um despiste em Arouca.

“Até ao momento, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) tem conhecimento de cerca de 270 bombeiros, desde o dia 1 de janeiro até agora, considerados feridos nos teatros de operações”, afirmou António Nunes à agência Lusa, salientando que é necessário distinguir os diferentes tipos de incidentes.

Existem os casos em que os “bombeiros estão acidentados por via do combate direto ao incêndio e isso é uma situação para nós sempre com alguma preocupação porque tem a ver com as medidas próprias de autoproteção que cada um deve ter e os equipamentos que devem ter para enfrentar as chamas” e existem as situações “resultantes dos acidentes de viação durante as operações de combate”, como o que sucedeu em Arouca, explicou.

Para o responsável, em comparação com outros anos, há mais feridos e incidentes, mas “isso tem a ver com o número de intervenções”, que tem aumentado.

“O que nós temos vindo a verificar é que, de ano para ano, os incêndios florestais em particular estão mais agressivos do ponto de vista daquilo que é a progressão das chamas e a intensidade do calor produzido”, pelo que, “naturalmente, o risco aumenta e temos situações que se tornam complexas de resolver”, reconheceu.

Além disso, “como estamos a envolver cerca de dois a três mil bombeiros por dia em combates a incêndios florestais, naturalmente que aparecem sempre situações de exaustão, pequenas entorses ou situações às vezes mais complexas pela inalação de fumos”, acrescentou o responsável.

Na madrugada desta quarta-feira, um veículo de combate a incêndios despistou-se, causando quatro feridos, três dos quais em estado grave, perto do incêndio de Arouca, numa zona de difícil acesso na localidade de Pedrógão, que lavra desde segunda-feira.

No sábado, cinco bombeiros de Vinhais ficaram feridos após a viatura em que seguiam ter sido destruída pelas chamas de um incêndio numa zona do Parque Natural de Montesinho, que teve origem em Espanha.

com Lusa

Cerca de 270 bombeiros já foram feridos no terreno desde o início do ano
Quatro bombeiros feridos, três em estado grave, em despiste de veículo perto do incêndio de Arouca
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