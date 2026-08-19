Cerca de 270 bombeiros já foram feridos no terreno desde o início do ano

Desde início do ano, já cerca de 270 bombeiros ficaram feridos no cumprimento da atividade, o que dá mais do que um bombeiro por dia a sofrer ferimentos no teatro de operações, revelou esta quarta-feira (19 de agosto) o presidente da Liga, no dia em quatro operacionais ficaram feridos, três deles com gravidade, após um despiste em Arouca.

“Até ao momento, a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) tem conhecimento de cerca de 270 bombeiros, desde o dia 1 de janeiro até agora, considerados feridos nos teatros de operações”, afirmou António Nunes à agência Lusa, salientando que é necessário distinguir os diferentes tipos de incidentes.

Existem os casos em que os “bombeiros estão acidentados por via do combate direto ao incêndio e isso é uma situação para nós sempre com alguma preocupação porque tem a ver com as medidas próprias de autoproteção que cada um deve ter e os equipamentos que devem ter para enfrentar as chamas” e existem as situações “resultantes dos acidentes de viação durante as operações de combate”, como o que sucedeu em Arouca, explicou.

Para o responsável, em comparação com outros anos, há mais feridos e incidentes, mas “isso tem a ver com o número de intervenções”, que tem aumentado.

“O que nós temos vindo a verificar é que, de ano para ano, os incêndios florestais em particular estão mais agressivos do ponto de vista daquilo que é a progressão das chamas e a intensidade do calor produzido”, pelo que, “naturalmente, o risco aumenta e temos situações que se tornam complexas de resolver”, reconheceu.

Além disso, “como estamos a envolver cerca de dois a três mil bombeiros por dia em combates a incêndios florestais, naturalmente que aparecem sempre situações de exaustão, pequenas entorses ou situações às vezes mais complexas pela inalação de fumos”, acrescentou o responsável.

Na madrugada desta quarta-feira, um veículo de combate a incêndios despistou-se, causando quatro feridos, três dos quais em estado grave, perto do incêndio de Arouca, numa zona de difícil acesso na localidade de Pedrógão, que lavra desde segunda-feira.

No sábado, cinco bombeiros de Vinhais ficaram feridos após a viatura em que seguiam ter sido destruída pelas chamas de um incêndio numa zona do Parque Natural de Montesinho, que teve origem em Espanha.

com Lusa