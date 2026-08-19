Quatro bombeiros feridos, três em estado grave, em despiste de veículo perto do incêndio de Arouca

Quatro bombeiros voluntários de Arouca ficaram na madrugada desta quarta-feira, 19 de agosto, feridos, três dos quais em estado grave, na sequência do despiste do veículo de combate a incêndios em que seguiam na zona onde lavra um fogo desde segunda-feira, disse à Lusa o comandante Ricardo Fradique.

“O veículo de combate a incêndios despistou-se perto do incêndio de Arouca numa zona de difícil acesso na localidade de Pedrógão. Há quatro feridos”, disse à Lusa Ricardo Fradique, do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Aveiro, às 06h40. Mais tarde, em declarações à RTP, o responsável adiantou que dos quatro feridos, três estão em estado grave.

“Tivemos essa situação a lamentar de um despiste de um veículo de combate a incêndios dos bombeiros de Arouca, com quatro bombeiros feridos, três deles com gravidade e um leve”, afirmou Ricardo Fradique, dando conta que os bombeiros “estavam a deslocar-se para uma intervenção e houve o despiste numa via florestal”. Os operacionais estão a ser encaminhados para unidades de saúde.

O alerta para o despiste do carro de combate a incêndios dos Bombeiros Voluntários de Arouca no lugar de Pedrogão, na freguesia de Moldes, em Arouca, foi dado às 03h52 e às 06h45 estavam no local 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.

De acordo com a mesma fonte, o incêndio florestal que deflagrou às 21:50 de segunda-feira em Cabreiros e Albergaria da Serra, no concelho de Arouca, no distrito de Aveiro, mantinha às 06h40 quatro frentes ativas.

“Neste momento, não há populações em risco. Estão perto do fogo, mas não estão em risco”, indicou.

Num balanço feito na terça-feira à noite, fonte da câmara de Arouca referiu que as aldeias de Bouceguedim, Rio de Frades, Cando, Pedrógão, Tebilhão, Cabreiros e Covêlo de Paivó estavam na linha do fogo, mas sem correr perigo.

Às 06h50, estavam mobilizados no combate ao fogo 491 operacionais, com o apoio de 163 veículos.