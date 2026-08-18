Comissão Europeia prepara nova estratégia após verão de calor extremo, secas e incêndios

A Comissão Europeia prometeu hoje apresentar, ainda este ano, uma proposta para reforçar a “resiliência climática” da UE, após as ondas de calor e secas deste verão que causaram vários incêndios e paralisações de centrais nucleares.

Em conferência de imprensa em Bruxelas, a porta-voz da Comissão Europeia Eva Hrncirova salientou que a Europa está a “aquecer duas vezes mais rápido” do que os outros continentes, e reconheceu que se está a assistir a um verão “particularmente grave”.

“Por isso, estamos a preparar uma estratégia europeia integrada para a resiliência climática, que será apresentada ainda este ano e cujo objetivo primordial é reforçar a resiliência climática da Europa e integrar esta dimensão em todas as políticas”, afirmou.

A porta-voz referiu que essa proposta não vai englobar apenas a “resposta aos incêndios florestais” ou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, considerando que os incêndios recentes mostraram que “funciona perfeitamente”, mas igualmente “outros setores, como o ambiente e a agricultura”.

“Esta proposta será apresentada ainda este ano para que a resiliência climática passe a fazer parte de muitas políticas e se torne uma norma”, disse.

Questionada se a Comissão Europeia admite rever algumas políticas ambientais, para reforçar metas climáticas, Eva Hrncirova indicou que “é um processo”, mas defendeu que a UE “está na liderança dos esforços climáticos” mundiais.

“O que agora é necessário é ter em conta tudo aquilo que vivemos durante o verão. Será, sem dúvida, uma discussão muito rica e, como referi, teremos esta proposta para a resiliência climática ainda este ano”, reforçou, com outra porta-voz do executivo comunitário Arianna Podestà a acrescentar que essa proposta será apresentada “muito em breve”.

Vários Estados-membros da UE registaram este verão novos recordes históricos de temperatura, após várias ondas de calor terem sido observadas no continente nos últimos meses.

Essas ondas de calor, associadas ao défice prolongado de precipitação, provocaram situações de seca em países da Europa Central, obrigando ao encerramento de centrais nucleares na Hungria e na Roménia.

As águas do Danúbio atingiram também mínimos históricos, mostrando achados arqueológicos, como os ossos de um mamute pré-histórico na Bulgária.

Têm também lavrado vários incêndios em toda a Europa, entre os quais o maior de sempre na Bélgica, mas igualmente na Alemanha, Grécia, Reino Unido, França, Espanha, Portugal ou Croácia.