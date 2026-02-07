"Quadro meteorológico complexo de risco". Depressão Marta vai deslocar-se para norte

A Proteção Civil considerou este sábado, 7 de fevereiro, que o território nacional está com “um quadro meteorológico complexo de risco”, alertando para o vento forte e persistente provocado pela depressão Marta que se vai deslocar para o norte do país."Terminámos há pouco mais uma atualização do quadro meteorológico, juntamente com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Mantemos as previsões para o dia de hoje do vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar", disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.Mário Silvestre falava no ponto de situação feito às 12:40 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa..Há rios com uma "pressão elevadíssima", diz PM. "Mais de 1650 empresas já recorreram às linhas de crédito"..Ainda falta energia elétrica a mais de 63 mil clientes, a maior parte em Leiria