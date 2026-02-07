"Quadro meteorológico complexo de risco". Depressão Marta vai deslocar-se para norte
Foto: Leonardo Negrão
Proteção Civil mantém previsão de vento forte e persistente e diz que depressão Marta vai deslocar-se para o norte do país, "afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar".
A Proteção Civil considerou este sábado, 7 de fevereiro, que o território nacional está com “um quadro meteorológico complexo de risco”, alertando para o vento forte e persistente provocado pela depressão Marta que se vai deslocar para o norte do país.

"Terminámos há pouco mais uma atualização do quadro meteorológico, juntamente com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Mantemos as previsões para o dia de hoje do vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar", disse o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Mário Silvestre falava no ponto de situação feito às 12:40 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras, distrito de Lisboa.

