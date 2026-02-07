Ainda falta energia elétrica a mais de 63 mil clientes, a maior parte em Leiria

Mais de 63 mil clientes da E-Redes continuam sem energia elétrica este sábado, 07 de fevereiro. De acordo com a empresa, o número apresenta uma diminuição de seis mil clientes sem abastecimento elétrico na comparação com o balanço de sexta-feira, 06 de fevereiro. Leiria continua a ser a zona mais atingida, com 41 mil clientes sem luz. Santarém regista 11 mil clientes, Castelo Branco quatro mil e Coimbra mil. A depressão Kristin foi a principal responsável pela interrupção do serviço. Os ventos de mais de 100 qulómetros por hora arrancaram redes de alta e baixa tensão em várias localidades. O agravamento ocorreu com as demais depressões Leonardo e Marta, que condicionam o serviço.Em entrevista ao Expresso, o presidente executivo da E-Redes, José Ferrari Careto, adiantou que espera ter até este sábado resolvida a situação de 95% dos clientes sem luz. Na mesma entrevista, afirmou que foram mobilizados todos os trabalhadores do país na sequência da depressão Kristin.Conforme mostrou o DN em reportagem esta semana, no interior de Leiria, mais de uma semana após a noite da tempestade, não há muita esperança que a energia seja restabelecida tão cedo. Na localidade de Milagres, várias torres de alta tensão e fios de baixa tensão foram destruídos.Na principal loja de materiais da cidade, os geradores são alguns dos itens mais comprados. O modelo de equipamento capaz de fornecer energia para todos os eletrónicos, como fogão e frigorífico, estava esgotado na loja física, com encomendas apenas online.amanda.lima@dn.pt.Há rios com uma "pressão elevadíssima", diz PM. Marta ruma ao Norte e pode afetar regiões não previstas.Mais de uma semana após a tempestade, falta luz, água e esperança ao interior de Leiria