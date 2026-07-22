Pulseiras do programa "Estou Aqui!" ajudaram a encontrar duas crianças no primeiro semestre deste ano
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Pulseiras do programa "Estou Aqui!" ajudaram a encontrar duas crianças no primeiro semestre deste ano

Este ano, já foram entregues mais de 70 mil pulseiras do programa "Estou Aqui!", que tem como objetivo localizar uma criança desaparecida "e promover o seu rápido retorno à família".
Susete Henriques
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No primeiro semestre deste ano, a PSP distribuiu mais de 70 mil pulseiras "Estou Aqui!", programa que tem como objetivo localizar uma criança desaparecida "e promover o seu rápido retorno à família". Durante este período, as pulseiras permitiram encontrar duas crianças perdidas, segundo anunciou esta quarta-feira, 22 de julho, a PSP.

"Só no decurso do 1.º semestre de 2026, foram registadas 58.233 adesões ao programa. Neste período, foram entregues 70.035 pulseiras. Ainda no presente ano, o programa já permitiu o reencontro de duas crianças com as suas famílias", informou a força de segurança, em comunicado.

A PSP recorda que é "com a chegada da época de Verão" que "aumenta significativamente a afluência de famílias a praias, feiras, festivais, parques de diversões e outros locais de grande concentração de pessoas", pelo que reforça o apelo a uma maior vigilância das crianças e à adesão ao programa "Estou Aqui! Crianças".

O programa foi lançado em 2012 e, desde essa altura, foram atribuídas mais de 769.900 pulseiras. Contribuiu "para o reencontro rápido com as respetivas famílias de 65 crianças cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente", recorda a força policial.

O pedido das pulseiras pode ser feito através do site https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm. O programa Estou Aqui! destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 15 anos, residentes em Portugal ou em férias no território nacional, sendo que a adesão é gratuita. "A pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida", refere a PSP.

Com o objetivo de "agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família", a PSP explica como funciona o programa: "Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112), comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo. A PSP, de imediato, promove todos os esforços para garantir a segurança da criança, informa a família e assegura o reencontro familiar".

A adesão ao programa "Estou Aqui" é uma das recomendações da Polícia de Segurança Pública neste período de férias de verão, altura em que "aumentam as deslocações para praias, piscinas, feiras e outros espaços de lazer com grande afluência".

Manter sempre a criança à vista e definir, "antes de sair de casa, um ponto de encontro conhecido por todos, para o caso de alguém se perder", assim como vestir os mais novos com "roupas facilmente identificáveis, para as localizar mais rapidamente à distância"

"Em locais de grande afluência (praias, feiras, festas populares, parques de diversões), reforce a supervisão, sobretudo em horários de maior movimento, aconselha ainda a PSP. "Certifique-se de que a criança sabe o nome completo dos pais ou encarregados de educação e, se possível, um contacto telefónico", acrescenta a força policial.

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