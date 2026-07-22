Pulseiras do programa "Estou Aqui!" ajudaram a encontrar duas crianças no primeiro semestre deste ano

No primeiro semestre deste ano, a PSP distribuiu mais de 70 mil pulseiras "Estou Aqui!", programa que tem como objetivo localizar uma criança desaparecida "e promover o seu rápido retorno à família". Durante este período, as pulseiras permitiram encontrar duas crianças perdidas, segundo anunciou esta quarta-feira, 22 de julho, a PSP. "Só no decurso do 1.º semestre de 2026, foram registadas 58.233 adesões ao programa. Neste período, foram entregues 70.035 pulseiras. Ainda no presente ano, o programa já permitiu o reencontro de duas crianças com as suas famílias", informou a força de segurança, em comunicado.A PSP recorda que é "com a chegada da época de Verão" que "aumenta significativamente a afluência de famílias a praias, feiras, festivais, parques de diversões e outros locais de grande concentração de pessoas", pelo que reforça o apelo a uma maior vigilância das crianças e à adesão ao programa "Estou Aqui! Crianças".O programa foi lançado em 2012 e, desde essa altura, foram atribuídas mais de 769.900 pulseiras. Contribuiu "para o reencontro rápido com as respetivas famílias de 65 crianças cujo paradeiro se desconhecia momentaneamente", recorda a força policial. O pedido das pulseiras pode ser feito através do site https://estouaqui.mai.gov.pt/Pages/Home.htm. O programa Estou Aqui! destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 15 anos, residentes em Portugal ou em férias no território nacional, sendo que a adesão é gratuita. "A pulseira é válida até ao final do ano civil em que é adquirida", refere a PSP.Com o objetivo de "agilizar o trabalho de sinalização de uma criança desaparecida e promover o seu rápido retorno à família", a PSP explica como funciona o programa: "Caso a criança portadora da pulseira se perca, qualquer adulto que a encontre somente necessita contactar a PSP por intermédio do número de emergência nacional (112), comunicar onde se encontra e qual o código da pulseira que a criança tem consigo. A PSP, de imediato, promove todos os esforços para garantir a segurança da criança, informa a família e assegura o reencontro familiar".A adesão ao programa "Estou Aqui" é uma das recomendações da Polícia de Segurança Pública neste período de férias de verão, altura em que "aumentam as deslocações para praias, piscinas, feiras e outros espaços de lazer com grande afluência".Manter sempre a criança à vista e definir, "antes de sair de casa, um ponto de encontro conhecido por todos, para o caso de alguém se perder", assim como vestir os mais novos com "roupas facilmente identificáveis, para as localizar mais rapidamente à distância""Em locais de grande afluência (praias, feiras, festas populares, parques de diversões), reforce a supervisão, sobretudo em horários de maior movimento, aconselha ainda a PSP. "Certifique-se de que a criança sabe o nome completo dos pais ou encarregados de educação e, se possível, um contacto telefónico", acrescenta a força policial. .'Estou Aqui Adultos!' Uma década depois, 18.496 pulseiras e mais de 100 reencontros familiares ."Estou Aqui!". Programa da PSP já atribuiu 623.197 pulseiras e encontrou 58 crianças\n