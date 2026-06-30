PSP tem novos oficiais

Servir Portugal, proteger os cidadãos, salvaguardar a segurança interna, defender a legalidade e respeitar os princípios do Estado de Direito Democrático. Estes são alguns dos compromissos assumidos pelos futuros oficiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) esta terça-feira, 30 de junho.A Cerimónia de Compromisso de Honra do 38.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia decorreu no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), em Lisboa. Trata-se do momento em que as mulheres e os homens que frequentam o curso assumem o compromisso de "servir Portugal com honra, dedicação e sentido de missão", destaca a PSP.Veja as imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão.Dos vídeos da PSP ao GNR ‘influencer’. Como as polícias atraem candidatos.Há três anos que as entradas na PSP não compensam as saídas