Sociedade

PSP tem novos oficiais

Profissionais concluíram o 38.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia.
Momento de celebração, ocorrida no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).
Momento de celebração, ocorrida no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).Foto: Leonardo Negrão
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Servir Portugal, proteger os cidadãos, salvaguardar a segurança interna, defender a legalidade e respeitar os princípios do Estado de Direito Democrático. Estes são alguns dos compromissos assumidos pelos futuros oficiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) esta terça-feira, 30 de junho.

A Cerimónia de Compromisso de Honra do 38.º Curso de Formação de Oficiais de Polícia decorreu no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), em Lisboa. Trata-se do momento em que as mulheres e os homens que frequentam o curso assumem o compromisso de "servir Portugal com honra, dedicação e sentido de missão", destaca a PSP.

Veja as imagens do fotojornalista do DN Leonardo Negrão

Momento de celebração, ocorrida no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI).
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