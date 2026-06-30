Na PSP uma das apostas são as redes sociais, com campanhas de divulgação no Instagram, Facebook, Twitter e Linkedin.
Na PSP uma das apostas são as redes sociais, com campanhas de divulgação no Instagram, Facebook, Twitter e Linkedin.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Dos vídeos da PSP ao GNR ‘influencer’. Como as polícias atraem candidatos

No caso do Ministério da Justiça, foram aprovadas mudanças na idade mínima para os concursos dos guardas prisionais.
Amanda Lima
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