No próximo mês deverá iniciar-se um novo curso de formação de agentes.
No próximo mês deverá iniciar-se um novo curso de formação de agentes.Reinaldo Rodrigues
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Há três anos que as entradas na PSP não compensam as saídas

Balanço Social da Polícia de Segurança Pública deixa clara a queda do efetivo. Ministro recebe esta segunda-feira (1 de junho) os sindicatos que defendem mais e melhores incentivos para cativar jovens
Carlos Ferro
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