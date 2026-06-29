Concurso para guardas prisionais com 575 candidaturas

O concurso para guardas prisionais registou um total de 575 candidatos e candidatas, mais do que o dobro das vagas disponíveis. O número foi avançado ao DN pelo Ministério da Justiça (MJ) esta segunda-feira, 29 de junho.Este concurso disponibiliza 200 vagas e o prazo de inscrições terminou na semana passada. O MJ sublinha que o número de inscritos corresponde às pessoas que submeteram corretamente a candidatura.Segue-se agora a análise do cumprimento dos requisitos obrigatórios, o que poderá excluir alguns candidatos. Este é o primeiro concurso realizado ao abrigo das novas regras, cujo objetivo é aumentar o número de pessoas elegíveis para concorrer. A principal alteração foi o alargamento dos limites etários, permitindo a candidatura de pessoas entre os 18 e os 35 anos.Além disso, alguns dos requisitos obrigatórios são ter registo criminal sem ocorrências, "robustez física" e "perfil psíquico" adequados. É necessário, no mínimo, 1,60 m de altura (no caso das mulheres) e 1,65 m (no caso dos homens), além de possuir as vacinas obrigatórias em dia. Quanto à escolaridade, o requisito mínimo é o 12.º ano.A seleção será realizada através de cinco etapas. A primeira consiste na avaliação médica; a segunda, em provas físicas (30% da classificação final), seguindo-se as provas de conhecimentos (40%). Depois ocorre a avaliação psicológica (sem ponderação na nota final) e, por fim, a entrevista profissional de seleção, que corresponde a 30% da classificação. Cada etapa é eliminatória e a aprovação exige uma classificação mínima de 9,5 valores.De acordo com o Ministério da Justiça, a abertura deste concurso visa atingir a meta de contratar 400 novos guardas prisionais até 2027. Os sindicatos do setor têm vindo a alertar para esta situação. No último concurso, iniciaram a formação apenas 57 dos 403 candidatos que concorreram a 225 vagas.amanda.lima@dn.pt.Em dois anos, reclusos do EPL faltaram a 608 consultas e exames médicos por falta de escolta.Guarda prisional abre 200 vagas e baixa idade mínima de ingresso para 18 anos