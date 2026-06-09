Existem novas regras de acesso.
Existem novas regras de acesso.Foto: Nuno Pinto Fernandes
Sociedade

Guarda prisional abre 200 vagas e baixa idade mínima de ingresso para 18 anos

Assim como em outras profissões na área da segurança, número de candidatos tem vindo a diminuir nos últimos anos.
Amanda Lima
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Foram abertas 200 vagas em concurso público para a carreira da guarda prisional. A publicação consta do Diário da República (DRE) desta terça-feira, 9 de junho. As inscrições são efetuadas online, mediante o preenchimento do formulário de candidatura, no prazo de dez dias úteis.

O concurso já foi aberto com as novas regras, sendo que a principal mudança é o alargamento da idade para concorrer. O cargo compreende o exercício de "funções de natureza executiva, de caráter operacional ou de apoio à atividade operacional", a execução de tarefas administrativas decorrentes do exercício das respetivas funções e a prestação de formação em matérias de vigilância e segurança prisional.

Para concorrer, é necessário ter nacionalidade portuguesa, idade entre os 18 e os 35 anos, registo criminal sem ocorrências, "robustez física" e "perfil psíquico" adequados. Outro requisito obrigatório é ter, no mínimo, 1,60 m de altura (no caso das mulheres) e 1,65 m (no caso dos homens), além de possuir as vacinas obrigatórias em dia. Quanto à escolaridade, o requisito mínimo é o 12.º ano.

A seleção será realizada através de cinco etapas. A primeira consiste na avaliação médica; a segunda, em provas físicas (30% da classificação final), seguindo-se as provas de conhecimentos (40%). Depois ocorre a avaliação psicológica (sem ponderação na nota final) e, por fim, a entrevista profissional de seleção, que corresponde a 30% da classificação. Cada etapa é eliminatória e a aprovação exige uma classificação mínima de 9,5 valores.

De acordo com o Ministério da Justiça, a abertura deste concurso visa atingir a meta de contratar 400 novos guardas prisionais até 2027. Tal como acontece noutras profissões da área da segurança, o número de candidatos tem vindo a diminuir nos últimos anos. Os sindicatos do setor têm vindo a alertar para esta situação. No último concurso, iniciaram a formação apenas 57 dos 403 candidatos que concorreram a 225 vagas.

amanda.lima@dn.pt

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