Registo da formatura dos polícias do curso anterior.
Registo da formatura dos polícias do curso anterior.Foto: Paulo Cunha / Lusa
Sociedade

PSP regista queda de 13% nas candidaturas ao concurso de agentes

Concurso de admssão teve 2.945 pessoas inscritas. Mais de 75% são homens.
Amanda Lima
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A Polícia de Segurança Pública (PSP) teve 13% a menos de candidatos no concurso aberto recentemente, na comparação com o período anterior. Ao DN, fonte oficial da PSP destaca que o concurso de admissão de agentes teve 2.945 pessoas inscritas.

Foram 447 candidatos menos do a edição anterior, de número 25. Na ocasião, a PSP registou 3.392 candidatos, igualmente homens a maioria. Recorde-se que o número de candidatos inscritos tende a diminuir ao longo do processo, uma vez que os concorrentes têm de superar várias fases eliminatórias até serem admitidos no curso.

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Na atual edição, das 2.945 pessoas inscritas, cerca de 75% são homens. No total, a PSP registou a inscrição de 2,235 homens e 710 mulheres. São várias as etapas até o início do curso de admissão.

Este número tem vindo a oscilar ano após anos. No concurso de 2025, foram 567 inscritos a mais do que em 2024, quando tinham concorrido 2.825 pessoas.

O concurso tem cinco etapas eliminatórias: provas físicas, prova de conhecimentos, avaliação psicológica, entrevista profissional de seleção e exame médico. Os candidatos têm de ser aprovados em todas as fases para poderem frequentar o curso, sendo os admitidos selecionados por ordem de classificação até ao preenchimento das vagas.

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