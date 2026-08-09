PSP regista queda de 13% nas candidaturas ao concurso de agentes

A Polícia de Segurança Pública (PSP) teve 13% a menos de candidatos no concurso aberto recentemente, na comparação com o período anterior. Ao DN, fonte oficial da PSP destaca que o concurso de admissão de agentes teve 2.945 pessoas inscritas. Foram 447 candidatos menos do a edição anterior, de número 25. Na ocasião, a PSP registou 3.392 candidatos, igualmente homens a maioria. Recorde-se que o número de candidatos inscritos tende a diminuir ao longo do processo, uma vez que os concorrentes têm de superar várias fases eliminatórias até serem admitidos no curso..Dos vídeos da PSP ao GNR ‘influencer’. Como as polícias atraem candidatos.Na atual edição, das 2.945 pessoas inscritas, cerca de 75% são homens. No total, a PSP registou a inscrição de 2,235 homens e 710 mulheres. São várias as etapas até o início do curso de admissão.Este número tem vindo a oscilar ano após anos. No concurso de 2025, foram 567 inscritos a mais do que em 2024, quando tinham concorrido 2.825 pessoas.O concurso tem cinco etapas eliminatórias: provas físicas, prova de conhecimentos, avaliação psicológica, entrevista profissional de seleção e exame médico. Os candidatos têm de ser aprovados em todas as fases para poderem frequentar o curso, sendo os admitidos selecionados por ordem de classificação até ao preenchimento das vagas..PSP tem novos oficiais .Há três anos que as entradas na PSP não compensam as saídas