Buscas na casa de Fernando Madureira. Cinco arguidos e apreendidos 10 cartões de sócio do FC Porto

A PSP realizou esta quarta-feira, 27 de novembro, 12 buscas na casa de Fernando Madureira e de outros elementos dos Super Dragões, segundo avançaram o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã. Em causa agressões e roubos, cometidos ainda antes de o líder da claque do FC Porto ter sido detido no âmbito da Operação Pretoriano.Foram constituídos cinco arguidos e apreendidos telemóveis, roupa, um cartão de débito e 10 cartões de sócio do FC Porto, no âmbito de uma investigação por roubo, visando elementos da claque Super Dragões, confirmou a força de segurança.“Os factos remontam a setembro de 2023, quando os lesados, dois homens com idades entre os 30 e 35 anos, foram agredidos em comunhão de esforços pelos suspeitos na zona de restauração da superfície comercial do Alameda Shopping”, explica o Comando Metropolitano do Porto da PSP, em comunicado.Segundo este Comando, “os suspeitos, no decurso das agressões lograram, ainda, apropriar-se de bens pessoais dos lesados avaliados em aproximadamente 160 mil euros, onde se incluem, entre outros, um relógio de luxo, peças de vestuário e dinheiro em numerário”.“Assim, veio a PSP no dia de hoje a realizar 12 mandados de buscas domiciliárias em diversas zonas do norte do país, com especial incidência na Área Metropolitana do Porto. No cumprimento dos mandados emitidos por autoridade judiciária, foram constituídos cinco arguidos e apreendidos: seis telemóveis, peças de vestuário, 10 cartões de sócio do FCP e um cartão de débito”, acrescenta o comunicado.A operação esteve a cargo da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.A claque de apoio ao Futebol Clube do Porto (FCP) foi fundada em 1996 e foi liderada por Fernando Madureira.Fernando Madureira, conhecido por 'Macaco' no meio desportivo, foi condenado em julho deste ano a três anos e nove meses de prisão efetiva e ainda dois anos proibido de entrar em recintos desportivos por atos ocorridos na Assembleia Geral do FC Porto realizada no dia 13 de novembro de 2023, na ponta final da longa presidência de Pinto da Costa..Fernando Madureira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva