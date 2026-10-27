PSP nega que vídeo que publicou nas redes seja resposta a Seguro

“Privilegiamos sempre o diálogo, a mediação e a sensibilização”; “Violência contra a polícia não pode ser tolerada”; Direito de reunião e manifestação sempre, com respeito pelos restantes direitos fundamentais.”

As legendas do vídeo de três minutos, com montagem e música dramáticas, publicado pela PSP no início da tarde desta terça-feira para justificar as suas intervenções na madrugada de domingo em Lisboa e Porto — que causaram dezenas de feridos à bastonada, incluindo, como noticiado pelo DN, uma observadora da Amnistia Internacional e várias pessoas atingidas na cabeça — parecem uma resposta à letra às primeiras declarações do Presidente da República, António José Seguro, sobre esses acontecimentos, menos de três horas antes.

O PR, cuja reação, recorde-se, era esperada e inclusive solicitada por vários setores, incluindo membros da sua comissão de honra, desde domingo, disse: “Não gostei do que vi nas imagens recentes, designadamente em Lisboa e Porto no passado sábado. Não são imagens normais numa democracia consolidada. (…) A violência não faz parte da cultura portuguesa. (…) Os nossos problemas, os nossos confrontos, não se resolvem pela violência, mas resolvem-se através do diálogo.”

António José Seguro vincou também que a lei e a Constituição têm de ser respeitadas “por todos”.

Questionada pelo DN sobre a coincidência temporal e aparência de riposta àquilo que o PR disse, a PSP assegura que a comunicação da PSP “já estava a ser planeada e realizada horas antes da declaração do Senhor Presidente da República”, “não constituindo qualquer reação, como é óbvio, a declarações do Senhor Presidente da República”.

Justificando a publicação — que ocorreu cerca de uma hora antes de o primeiro-ministro Luís Montenegro falar, no parlamento, sobre as intervenções policiais, elogiando-as — com “o dever de transparência e de prestação de esclarecimentos públicos da PSP”, esta polícia garante que o objetivo foi “esclarecer os factos registados, contextualizar a atuação policial e informar os cidadãos sobre as razões e circunstâncias das intervenções”, o que, alega, “se pauta pelo cumprimento das suas atribuições legais e pela responsabilidade de informar com rigor, tendo sempre como prioridades a segurança de pessoas e bens e a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.”