Uma streamer portuguesa foi identificada pela PSP por suspeita de condução perigosa, depois de ter provocado uma colisão frontal na Estrada Nacional 250, em Loures, enquanto fazia uma transmissão em direto na plataforma Twitch.

O acidente ocorreu ao final da tarde de sexta-feira, 27 de novembro, e não provocou vítimas, segundo a Polícia de Segurança Pública.

O vídeo, com cerca de 11 minutos, circulou nas redes sociais e mostra a jovem Beatriz Nogueira, de 23 anos, conhecida online como BeatrizNGR e antiga Miss Odivelas, a realizar manobras perigosas e a infringir várias regras do código da estrada, enquanto transmitia em direto a viagem para os seus seguidores, com os quais ia interagindo, dividindo a atenção entre a estrada e o telemóvel. Já perto do final da transmissão, o automóvel de Beatriz invadiu a faixa contrária e embateu de frente contra outro veículo.

Numa publicação nas redes sociais, a PSP confirmou entretanto que se deslocou ao local e identificou os intervenientes. Depois de analisar as imagens da transmissão nas redes sociais, elaborou também um auto de notícia por suspeita da prática do crime de condução perigosa, adianta a polícia.

"Relativamente ao vídeo que circula nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública informa que a ocorrência teve lugar ao final da tarde de ontem [sexta-feira], dia 27 de Novembro, na Estrada Nacional 250, em Loures. A PSP deslocou-se ao local e procedeu à identificação dos intervenientes. Entretanto, depois da visualização do vídeo difundido, foi elaborado o respetivo Auto de Notícia por suspeita da prática de condução perigosa", informa a PSP, que deixa um alerta: "​A estrada não é um palco nem um cenário para criar conteúdo. Desviar o olhar para o telemóvel significa conduzir às cegas e colocar em perigo a própria vida e a de todos os outros utilizadores da via."