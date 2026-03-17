PSP evita potencial atropelamento em massa em procissão na Nazaré

Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) evitaram este domingo, 15 de março, um atropelamento em massa durante a Procissão do Nosso Senhor dos Passos, na Nazaré.Um cidadão estrangeiro de 56 anos perturbou o normal decurso da procissão ao tentar atravessar com a sua viatura o percurso onde se encontravam centenas de peregrinos, entre a a Igreja da Misericórdia, na zona da Pederneira, ao Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, no Sítio da Nazaré, anunciou a PSP esta terça-feira, 17.Apesar de o percurso se encontrar sinalizado, com trânsito condicionado para garantir a segurança dos participantes, e dos avisos de populares e responsáveis da organização, o condutor "demonstrou impaciência perante a interrupção da circulação automóvel e iniciou a marcha pela via ocupada pelos peregrinos, colocando em risco a integridade física das pessoas que participavam na procissão", descreve a polícia em comunicado."A situação gerou momentos de pânico entre os participantes, que tiveram de se afastar rapidamente para evitar serem atingidos pelo veículo", explicou o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública nessa.A PSP, que acompanhava o evento, "interveio de imediato, conseguindo intercetar e imobilizar a viatura antes que esta prosseguisse pelo meio da multidão, evitando assim a ocorrência de um potencial atropelamento coletivo"."No interior da viatura encontravam-se ainda a esposa do condutor e duas menores do sexo feminino. Após a imobilização do veículo, vários peregrinos rodearam o automóvel, exigindo explicações ao condutor, tendo os polícias atuado rapidamente para acalmar os ânimos e prevenir qualquer alteração da ordem pública. Como medida de segurança, o condutor foi retirado da viatura e afastado do aglomerado de pessoas", pode ler-se na nota.O homem foi submetido a teste de despistagem de álcool, tendo acusado uma taxa de 0,0 g/l, tendo sido posteriormente identificado pelas autoridades.