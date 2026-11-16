PSP e GNR reúnem-se com Luís Neves e querem ouvir propostas concretas

Os sindicatos da PSP e associações da GNR voltam a reunir-se com o ministro da Administração Interna esta segunda-feira, 16 de novembro, e esperam que seja apresentada uma proposta concreta sobre remunerações e suplemento.

No final de outubro, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) realizaram em Lisboa uma manifestação para exigirem aumentos salariais, revisão das carreiras e melhorias nas condições de trabalho.

O presidente da ASPP, Paulo Santos, disse então à Lusa que estas exigências estavam previstas no acordo assinado com o Governo em 2024, mas que “ainda não foram concretizadas” passados mais de dois anos.

Também o presidente da APG, César Nogueira, disse à Lusa que o protesto fazia "todo o sentido”, uma vez que o Governo ainda não tinha apresentado "nada de concreto relativamente ao acordo assinado”. "Os guardas perdem mais de 200 euros por mês devido à falta de alteração de um estatuto remuneratório desatualizado”, realçou,

No âmbito do processo de negociação, decorreram várias reuniões técnicas no Ministério das Finanças entre os sindicatos da PSP e associações da GNR com os secretários de Estado Adjunto e da Administração Interna e Administração Pública. Esta segunda-feira, a reunião será com o ministro Luís Neves.

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), Paulo Santos, disse à Lusa que foram avançadas algumas propostas nas reuniões técnicas no Ministério das Finanças relacionadas com remunerações e suplementos. “O ministro ficou com a responsabilidade de apresentar pessoalmente a proposta”, adiantou Paulo Santos.

Em comunicado, a ASPP recorda que o acordo foi assinado com o Governo há dois anos e quatro meses e “aguarda por resultados, exigindo que não se adie para mais tarde a resolução dos problemas que afetam a vida dos profissionais e a própria PSP”.

Também a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) espera que seja apresentada “uma proposta concreta” sobre a revisão de todos os suplementos e remunerações.

“A APG espera que este venha ao encontro do acordado, designadamente no que respeita ao compromisso de valorização das remunerações e carreiras dos profissionais da GNR e que, efetivamente, produza efeitos a partir de janeiro do próximo ano”, salienta aquela associação.

O Ministério da Administração Interna tem em curso um processo negocial com os sindicatos da PSP e associações socioprofissionais da GNR que inclui alterações aos estatutos profissionais, carreiras, sistema remuneratório e suplementos.

Em setembro propôs um suplemento de 160 euros, com retroativos a julho, aumentando para 230 euros em 2027, para polícias das unidades de controle de fronteiras.