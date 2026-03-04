PSP do Rato. "Não há lugar nas forças de segurança portuguesas para práticas de violência ilegítima", diz MAI

"O Governo é absolutamente claro: não há lugar nas forças de segurança portuguesas para práticas de violência ilegítima, maus-tratos ou qualquer forma de violação dos direitos fundamentais. Sempre que existam indícios desses comportamentos, devem ser apurados e punidos nos termos da lei", declarou o gabinete do ministro Luís Neves, a propósito da notícia de mais sete polícias detidos por suspeita tortura na Esquadra do Rato, em Lisboa. A nota foi enviada às redações esta quarta-feira, 4 de março.O Ministério da Administração Interna (MAI) destaca que "acompanha com a maior preocupação os desenvolvimentos da investigação relacionados com os factos ocorridos na esquadra do Rato". Esta manhã, ficou-se a saber que foram realizadas sete novas detenções, nove buscas domiciliárias e sete não domiciliárias, relacionadas com a investigação de tortura na referida esquadra."As detenções hoje realizadas mostram que as instituições do Estado estão a funcionar e que quaisquer suspeitas de comportamentos ilegais por parte de agentes das forças de segurança serão investigadas com total rigor", destaca o MAI. Há um segundo inquérito em andamento no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa (11.ª Secção).Ao mesmo tempo, o gabinete de Luís Neves afasta generalizações. "Importa defender a confiança dos cidadãos nas instituições: a esmagadora maioria dos profissionais da PSP serve Portugal com elevado sentido de missão, coragem e respeito pela legalidade democrática", sublinha.Por fim, o ministério afirma que acompanhará o caso. "O Ministério da Administração Interna acompanhará este processo com atenção e continuará a colaborar plenamente com as autoridades judiciárias para o completo esclarecimento dos factos e a responsabilização de quem tiver de ser responsabilizado", conclui. Após assumir o MAI, Luís Neves afirmou que não seria tolerados "comportamentos desviantes" de agentes de autoridade.Dois agentes da PSP estão já em prisão preventiva e acusados de crimes de tortura, abuso de poder, violação e ofensas à integridade física, entre outros. Neste segundo inquérito, "investiga-se a eventual prática de diversos crimes, designadamente tortura grave, violação, abuso de poder e ofensas à integridade física qualificadas", acrescenta a PSP. A entidade garante que continuará a colaborar com as Autoridades Judiciárias "para o apuramento integral dos factos e para a realização da justiça".amanda.lima@dn.pt.Detidos mais sete polícias por torturas na esquadra do Rato .Direção da PSP e as suspeitas de tortura: “Estaremos ainda mais empenhados. As campainhas soaram mais alto”