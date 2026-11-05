PSP detém dez pessoas por suspeitas de falsificação de documentos em voos provenientes de Atenas

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dez cidadãos no Aeroporto de Lisboa, por suspeitas de falsificação de documentos. De acordo com comunicado, as detenções aconteceram entre 1 e 5 de novembro, em voos provenientes de Atenas, capital da Grécia.

As detenções foram realizadas pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), no âmbito de operações de fiscalização a passageiros que chegavam da capital grega. Durante as ações, conduzidas pela Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço (DSACF) de Lisboa, foram identificadas situações de alegada utilização de documentação falsa ou falsificada.

Segundo a PSP, os dez detidos são cidadãos estrangeiros de diferentes nacionalidades. Os suspeitos foram sujeitos aos procedimentos legais aplicáveis e encaminhados para apresentação à autoridade judiciária competente, sem serem divulgadas ainda as medidas de coação.

A PSP sublinha que estas operações fazem parte da atividade permanente de prevenção. "Estas ações inserem-se na atividade permanente da PSP de prevenção e combate à fraude documental e à criminalidade associada à circulação internacional de pessoas, contribuindo para a segurança do espaço Schengen e para a integridade do sistema de controlo fronteiriço", lê-se.